Кремль кидає "ЧОПівців" на оборону Курська: опозиціонер розкрив деталі

Вторгнення ЗСУ до Курської області стало шоком для російських військових і Кремля

РФ залучає до оборони Курської області співробітників приватних охоронних підприємств (так званих ЧОПів), що належать великим держкомпаніям.

Про це повідомив політтехнолог і опозиціонер Аббас Галлямов.

За його словами, "ЧОП "РН-Охорона" (Роснефть) приведений у бойове положення.

"Тим, хто має бойовий досвід і колишнім вагнерівцям роздали зброю. Кажуть - перекинуть у Курську область. Також такий стан і в інших ЧОПів інших держкомпаній", - написав Галлямов.

Водночас за даними джерел The Moscow Times, вторгнення ЗСУ до Курської області стало шоком для російських військових і Кремля.

"Це сильний ляпас для президента [Путіна]. Ми добу не можемо відкинути противника. Створено небезпеку російському регіону, населенню. Так не поводиться країна, впевнена у своїй перемозі", - сказав на умовах анонімності один урядовий чиновник.

"Російський диктатор Володимир Путін на зустрічах із керівництвом силових структур і під час публічних виступів був "незадоволений" і "роздратований", - додав інший чиновник.

Додамо, експерт назвав унікальний шанс для ЗСУ після "прориву" кордону РФ.

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