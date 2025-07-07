Кремль поспішає: Клімкін розкрив, чому Путін нарощує атаки просто зараз

Наслідки обстрілів Києва. / © ДСНС

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Президент Росії Володимир Путін підвищує інтенсивність атак на Україну, оскільки усвідомлює, що час грає не на його користь.

Про це заявив український дипломат і колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін в інтерв’ю LIGAnet.

“Він не зможе витримати гонку озброєнь із Заходом у довгостроковій перспективі”, — підкреслив Клімкін.

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За його словами, вже через кілька років, орієнтовно за сім, у Європі буде вдвічі більше зброї, а США просуватимуться вперед завдяки технологічному прориву й новим оборонним проєктам. У той же час російська економіка, яка вже зараз демонструє спад, не витримує навантаження нової гонки озброєнь.

“Російська економіка просто не потягне такого рівня інвестицій у нові технології. Путін може показувати красиві картинки з гіперзвуковими ракетами — і вони, на жаль, є. Але це не змінює того, що Захід, особливо США, виходить на інший рівень”, — сказав Клімкін.

На його думку, нинішня ситуація є для Кремля екзистенційною дилемою: або вкладатися в гонку озброєнь, або шукати варіанти домовленостей.

Також Клімкін звернув увагу на роль президента США Дональда Трампа. На його думку, останні дії американського лідера змушують Путіна обирати між поступками і невигідним сценарієм.

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“Трамп хоче досягти домовленості. Можливо, вона не сподобається нам, але точно не сподобається й Путіну — в сенсі, що знищити український суверенітет йому не вдасться”, — вважає Клімкін.

На завершення він наголосив, що зростання інтенсивності російських обстрілів — це ознака розуміння Кремля: нескінченно воювати Росія не зможе. Навіть якщо ресурси ще залишаються, час не на боці Москви.

Нагадаємо, російські війська 7 липня атакували безпілотниками будівлю Харківського обласного ТЦК та СП а також влучив поблизу будівлі Запорізького обласного військкомату.