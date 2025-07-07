Кремль спешит: Климкин раскрыл, почему Путин наращивает атаки прямо сейчас

Последствия обстрела Киева.

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Президент России Владимир Путин повышает интенсивность атак на Украину, поскольку осознает, что время играет не в его пользу.

Об этом заявил украинский дипломат и бывший министр иностранных дел Павел Климкин в интервью LIGAnet.

"Он не сможет выдержать гонку вооружений с Западом в долгосрочной перспективе", - подчеркнул Климкин.

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По его словам, уже через несколько лет, ориентировочно через семь, в Европе будет вдвое больше оружия, а США будут продвигаться вперед благодаря технологическому прорыву и новым оборонным проектам. В то же время российская экономика, уже сейчас демонстрирующая спад, не выдерживает нагрузки новой гонки вооружений.

"Российская экономика просто не потянет такого уровня инвестиций в новые технологии. Путин может показывать красивые картинки с гиперзвуковыми ракетами – и они, к сожалению, есть. Но это не меняет того, что Запад, особенно США, выходит на другой уровень", – сказал Климкин.

По его мнению, нынешняя ситуация для Кремля является экзистенциальной дилеммой: либо укладываться в гонку вооружений, либо искать варианты договоренностей.

Также Климкин обратил внимание на роль президента США Дональда Трампа. По его мнению, последние действия американского лидера заставляют Путина выбирать между уступками и невыгодным сценарием.

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"Трамп хочет достичь договоренности. Возможно, она не понравится нам, но точно не понравится и Путину – в смысле, что уничтожить украинский суверенитет ему не удастся", – считает Климкин.

В завершение он подчеркнул, что рост интенсивности российских обстрелов – это признак понимания Кремля: бесконечно воевать Россия не сможет.

Напомним, российские войска 7 июля атаковали беспилотниками здание Харьковского областного ТЦК и СП, а также попал вблизи здания Запорожского областного военкомата.