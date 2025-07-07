У РФ курсанти-десантники вбили свого командира, зіпсувавши його парашут

Російський військовий на парашуті / © Вікіпедія/Corvax

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У Росії курсанти Рязанського повітряно-десантного училища вбили свого командира-окупанта, зв’язавши стропи його парашута. В результаті він розбився насмерть.

Про це пише російський Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ».

Інцидент стався 3 червня під час навчальних стрибків з парашута. Тоді загинув заступник командира взводу сержант Селін.

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Загиблий окупант-парашутист / © Telegram / ВЧК-ОГПУ

Було встановлено, що пучки строп основного та запасного парашутів були кимось пов’язані відрізками мотузки від вантажного парашута, таким чином, щоб не дозволити куполом парашутів розкритися.

Через два дні в злочині несподівано зізнався і взяв всю провину на себе один із курсантів. Однак, схоже, він був одним виконавцем. Адже на парашуті були виявлені сліди та інші ДНК, але їх не вдалося ідентифікувати. Припускається, що допомогу в організації вбивства йому могли надавати його товариші по службі.

Аналогічним чином «на забій» було виведено з ладу кілька парашутів командира роти даних курсантів, але він на жаль не стрибав разом зі своїм особовим складом.

До вбивства командира майбутніх окупантів може бути причетний «мажор» — син впливового російського генерала, що також навчається в цьому училищі. Саме його незадовго до інциденту зняли з посади командира взводу і призначили Селіна.

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У підсумку курсант, на якого «звалили» усю провину, запевнив, що ухвалив рішення про вбивство командира «через особисті неприязні стосунки».

Також повідомляють, що загиблий Селін воював проти України.

Раніше повідомлялося, що росіянин підірвав штаб окупантів і перейшов на бік ЗСУ.