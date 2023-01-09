Критично для оборони: Бутусов розповів, що саме зараз відбувається в Соледарі

Окупанти вийшли на позицію, з якої можуть вести вогонь по основній трасі постачання до Соледара.

Місто Соледар на Донеччині, яке просто зараз атакують росіяни, опинилося в загрозливій ситуації.

Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов.

"На самий шлях росіяни вийти не можуть. Це не повне оточення, але нормальне постачання по трасі неможливе, це критично для оборони. Але можливості для виправлення ситуації є", – зазначив журналіст.

За словами Бутусова, в цьому районі зосереджені значні українські сили, є люди і техніка. Він закликає не до "хаотичних дій", а до спланованих кроків, щоб поступово реалізувати наші переваги.

Що відбувається у самому Соледарі?

"Температура ускладнює діі військ: – 18, це треба враховувати, і це створює проблеми і нам, і ворогу. За такої температури боєздатність дуже залежить від належного постачання", – пояснює журналіст.

За його даними, 46-та аеромобільна бригада веде жорсткі оборонні бої за кожен будинок. Тривають ближні бої, перестрілки. Росіяни за сьогодні просунулися на деяких напрямках, але ціною дуже великих втрат, каже Бутусов.

"46-та аеромобільна бригада робить все можливе, зберігає боєздатність у надважких умовах. Десантники діють зразково, бійці довіряють командирам, і кожен робить усе можливе для знищення ворога. Російські штурмові групи знищуються одна за одною у контактних боях на ближніх відстанях, але вони продовжують атаки і вводять у бій резерви", – зазначив журналіст.

Основна загроза від росіян

Основною загрозою для ЗСУ Бутусов називає охоплення росіянами з флангів міста. Журналіст певен, що вороги будуть робити усе можливе, аби пробитися на трасу в тилу Соледара. Для обходу Соледара направлені свіжі резерви зі складу повітряно-десантних військ. Захопленню Соледара російське командування надає велике політичне значення.

"Згадується, як тримала Соледар та Бахмут три місяці поспіль одна 93-тя механізована бригада. Як би було важливо, якби комбрига та усіх командирів батальйонів 93-ї відзначили за їхні майстерні діі на найвищому рівні і намагалися б організувати управління, розвідку, застосування військ так само ефективно, як діяла 93-тя. Вони бились за кожну посадку і завдавали втрат росіянам в рази більше, ніж несли самі. Якщо керувати таким чином, то є усі можливості виправити ситуацію. Так само ефективно поруч діють підрозділи 10-ї гірсько-штурмової бригади, 46-та аеромобільна", – зауважує Бутусов.

Журналіст певен, що ЗСУ мають і компетентних командирів, і досвід для того, щоб ефективно знищувати росіян і перемагати в найскладніших умовах.

"Ми усі переживаємо за героїв Соледара і віримо в нашу армію, яка при правильній організації може розгромити російських окупантів під Соледаром", – підсумував він.

Ситуація в Соледарі: останні новини

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що станом на 18:00 біля Соледара тривають жорстокі бої. Окупанти перегрупувалися, відновили втрати, перекинули додатково штурмові загони, змінили тактику і розпочали потужний штурм.

Раніше речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий розповів, що під Соледаром російська ПВК "Вагнер" кинула в бій свої найкращі підрозділи - не колишніх зеків, а ветеранів з досвідом війни в Сирії, Лівії та інших гарячих точках.

За словами керівника ОП Андрія Єрмака, біля Соледара окупанти намагаються закидати наші сили трупами.

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський вчора, 8 січня, об‘їхав війська, які обороняються в районі Бахмута та Соледара на Донеччині.

Президент Зеленський пообіцяв, що до Бахмута і Соледара перекинуть додаткові підрозділи.

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