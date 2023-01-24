Кулеба попередив про нову пастку, яку РФ підготувала для світу

Кремлю не вдалося досягти цілей повномасштабної війни і тепер Москва намагається "перехитрити" Україну та міжнародне співтовариство, натякаючи на буцімто бажання нової "мінської" угоди. Але будь-який гіпотетичний "Мінськ-3" призведе до ще більш кривавої війни, яка торкнеться не лише України.

Про це пише міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у колонці для видання Politico.

"Останні заяви Росії натякають на бажання забезпечити нову "мінську" угоду, нову пастку для світу. Але Росія насправді хоче паузи, а не миру. Будь-який гіпотетичний "Мінськ-3" може мати лише один результат: ще більш криваву війну, яка торкнеться не лише України, а й затягне весь євроатлантичний простір і світ загалом. Повторення помилок не дасть кращих результатів", - пояснив Кулеба.

Кулеба нагадав, що попри всі вади Мінського процесу, Україна дотримувалася своїх зобов’язань і разом із Францією та Німеччиною прагнули врегулювання конфлікту, але саме режим Путіна не виконав жодного пункту угод "Мінськ-1" і "Мінськ-2".

Голова МЗС наголосив, що тепер партнери повинні змусити Росію, а не Україну, піти на поступки.

"Якщо все міжнародне співтовариство займе тверду, консолідовану позицію, то у Росії не буде іншого виходу, як припинити вбивства українців і розпочати реальні предметні переговори. Об’єднана воля світу є ключовою для ефективної дипломатії та досягнення стійкого миру на багато десятиліть. Крім того, я вважаю, що голосу Заходу недостатньо для вирішення глобальної кризи безпеки, викликаної війною Росії, і гарантування довгострокового міжнародного миру. Ми досягли переломного моменту, коли позиція держав Глобального Півдня може допомогти досягти цього результату. Доля дипломатичного розв'язання війни залежить від активізації та використання своєї ваги та впливу країн Азії, Африки, Близького Сходу та Латинської Америки. Важливий кожен голос і кожна країна", - підсумував Кулеба.

Нагадаємо, начальник Генерального штабу Війська Польського генерал Раймунд Анджейчак заявив раніше, що війна в Україні – це боротьба за безпеку Польщі, східного флангу та всього НАТО. Зараз росіяни затягують час, тому партнерам та союзникам України необхідно використати його максимально ефективно для допомоги Києву. Якщо ж цього не зробити, ситуація буде значно гіршою.

Раніше президент Володимир Зеленський, коментуючи можливість проведення мирних переговорів між Україною та РФ, заявив, що наразі не розуміє, з ким він повинен сідати за стіл переговорів і не впевнений, що лідер РФ Володимир Путін взагалі живий.

Президент Польщі Анджей Дуда також заявив, що війна в Україні може закінчитися за столом переговорів, але наразі передумов для цього немає.

Читайте також: