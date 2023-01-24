Редакція ТСН підтримує відкритий лист президенту УАФ Павелку

Озвучену пресслужбою УАФ причину, що телебачення на цій події не передбачається і від медіахолдингу вже є акредитовані журналісти, вважаємо суто формальною. У ситуації, що склалася, підтримуємо звернення колег - спортивних журналістів.

Відкритий лист спортивних журналістів України президенту УАФ Андрію Павелку

Понад 5 років українські спортивні журналісти чекали на пресконференцію керівника Української асоціації футболу Андрія Павелка для того, щоб отримати можливість поставити відверті й актуальні запитання щодо ситуації у футбольному господарстві країни. За цей час накопичилася велика кількість тем для розмови. Тому анонсована зустріч із президентом Української асоціації футболу, членом Виконкому УЄФА Андрієм Павелком, яка відбудеться в Будинку футболу у вівторок, 24-го січня, викликала пожвавлення в журналістському середовищі.

Однак сподівання на відверту бесіду, якої так потребує головна організація українського футболу, виявилися марними. Ще за декілька днів до початку заходу стало відомо, що для Андрія Павелка готують "теплу ванну", аби уникнути гострих запитань і неприємних для керівника УАФ тем – а таких вистачає сповна.

Напередодні так званої зустрічі (формат заходу чітко не окреслили) відразу декілька відомих медійників і всеукраїнських інформаційних ресурсів під різними надуманими приводами отримали відмови щодо акредитації у заході. Це свідчить, що "вихід у світ" Андрія Павелка – це швидше пропагандистський захід, який запланували провести у вигідному для нього руслі, відбілюючи діяльність президента УАФ навіть у тих випадках, якими зараз зайнялося слідство.

У такому випадку "пресконференція" чи "зустріч" з Андрієм Павелком втрачає будь-який сенс. Тому закликаємо бойкотувати цей захід, як це зробили вже деякі українські спортивні медіа й окремі журналісти.

Єдине запитання, яке в теперішній ситуацію варто поставити Андрієві Павелку, – це відставка нинішнього очільника Української асоціації футболу.