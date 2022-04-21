Латвія визнала війну РФ проти України геноцидом

Парламент Латвії визнав війну Росії проти України геноцидом українців.

Там наголосили, що РФ цілеспрямовано вбиває українців у Бучі, Маріуполі, Ірпені та інших містах.

Про це повідомляє офіційний сайт латвійського парламенту.

У Латвії наголосили, що це не перший акт геноциду українців росіянами, пригадавши Голодомор 1932-1933 років.

"Латвія засуджує всі злочини проти людства та геноцид і усвідомлює свій обов’язок визнавати, запобігати та вшановувати ці злочини, щоб гарантувати, що вони не повторюються. Високо цінує розслідування, розпочате Міжнародним кримінальним судом щодо військових злочинів, скоєних в Україні, і переконаний, що всі, хто вчинив злочини проти людства та військові злочини, і хто несе відповідальність за їх вчинення або невиконання, будуть притягнені до відповідальності. Визнає ,що Російська Федерація в даний час здійснює геноцид проти українського народу", - йдеться у постанові.

Також Латвія засудила Білорусь за надання своєї території для нападу на Україну та закликала ЄС ввести повне ембарго на російські нафту та газ.

Нагадаємо, Естонія визнала дії Росії в Україні геноцидом.

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