Латвія визнала війну РФ проти України геноцидом

Парламент Латвії визнав війну Росії проти України геноцидом українців.
Там наголосили, що РФ цілеспрямовано вбиває українців у Бучі, Маріуполі, Ірпені та інших містах.
Про це повідомляє офіційний сайт латвійського парламенту.
У Латвії наголосили, що це не перший акт геноциду українців росіянами, пригадавши Голодомор 1932-1933 років.
"Латвія засуджує всі злочини проти людства та геноцид і усвідомлює свій обов’язок визнавати, запобігати та вшановувати ці злочини, щоб гарантувати, що вони не повторюються. Високо цінує розслідування, розпочате Міжнародним кримінальним судом щодо військових злочинів, скоєних в Україні, і переконаний, що всі, хто вчинив злочини проти людства та військові злочини, і хто несе відповідальність за їх вчинення або невиконання, будуть притягнені до відповідальності. Визнає ,що Російська Федерація в даний час здійснює геноцид проти українського народу", - йдеться у постанові.
Також Латвія засудила Білорусь за надання своєї території для нападу на Україну та закликала ЄС ввести повне ембарго на російські нафту та газ.
Нагадаємо, Естонія визнала дії Росії в Україні геноцидом.
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