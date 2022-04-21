Латвия признала войну РФ против Украины геноцидом

Парламент Латвии признал войну России против Украины геноцидом украинцев.

Там подчеркнули, что РФ целенаправленно убивает украинцев в Буче, Мариуполе, Ирпене и других городах.

Об этом сообщает официальный сайт латвийского парламента.

В Латвии подчеркнули, что это не первый акт геноцида украинцев россиянами, вспомнив Голодомор 1932-1933 годов.

"Латвия осуждает все преступления против человечества и геноцид и осознает свою обязанность признавать, предотвращать и чествовать эти преступления, чтобы гарантировать, что они не повторяются. Высоко ценит расследование, начатое Международным уголовным судом по военным преступлениям, совершенным в Украине, и убеждена, что все, кто совершил преступления против человечества и военные преступления, и кто несет ответственность за их совершение или неисполнение, будут привлечены к ответственности. Признает, что Российская Федерация в настоящее время совершает геноцид против украинского народа", — говорится в постановлении.

Также Латвия осудила Беларусь за предоставление своей территории для нападения на Украину и призвала ЕС ввести полное эмбарго на российские нефть и газ.

Напомним, Эстония признала действия России на Украине геноцидом.

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