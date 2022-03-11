Втім, актор все ж допомагає українцям.

Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо не жертвував Україні 10 мільйонів доларів.

Відповідна новина, яка з'явилася в Мережі днями, виявилася фейком. Про це пише видання People з посиланням на джерела з оточення знаменитості.

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Так, у повідомленні йдеться, що 47-річний зірка дійсно пожертвував кільком гуманітарним організаціям, які допомагають українцям. Втім, про суму 10 мільйонів не йдеться.

"Лео приватно зробив декілька пожертвувань гуманітарним групам — CARE, IRC, UNHCR та Save the Children. Усі вони спрямовані на Україну. Він спостерігав за розвитком подій і хотів якнайкраще підтримати Україну. Він продовжуватиме підтримувати гуманітарні групи на місцях, які допомагають українцям", - зазначив інсайдер.

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