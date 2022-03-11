Впрочем, актер все же помогает украинцам.

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо не жертвовал Украине 10 миллионов долларов.

Соответствующая новость, появившаяся в Сети на днях, оказалась фейком. Об этом пишет издание People со ссылкой на источники из окружения знаменитость.

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Так, в сообщении говорится, что 47-летняя звезда действительно пожертвовал нескольким гуманитарным организациям, которые помогают украинцам. Впрочем, о сумме 10 миллионов речь не идет.

"Лео приватно сделал несколько пожертвований гуманитарным группам — CARE, IRC, UNHCR и Save the Children. Все они направлены на Украину. Он наблюдал за развитием событий и хотел как можно лучше поддержать Украину. Он будет продолжать поддерживать гуманитарные группы на местах, которые помогают украинцам", — отметил инсайдер.

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