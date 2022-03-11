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Леонардо Ди Каприо не жертвовал Украине 10 миллионов долларов

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Леонардо Ди Каприо не жертвовал Украине 10 миллионов долларов

Associated Press

Впрочем, актер все же помогает украинцам.

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо не жертвовал Украине 10 миллионов долларов.

Соответствующая новость, появившаяся в Сети на днях, оказалась фейком. Об этом пишет издание People со ссылкой на источники из окружения знаменитость.

Так, в сообщении говорится, что 47-летняя звезда действительно пожертвовал нескольким гуманитарным организациям, которые помогают украинцам. Впрочем, о сумме 10 миллионов речь не идет.

"Лео приватно сделал несколько пожертвований гуманитарным группам — CARE, IRC, UNHCR и Save the Children. Все они направлены на Украину. Он наблюдал за развитием событий и хотел как можно лучше поддержать Украину. Он будет продолжать поддерживать гуманитарные группы на местах, которые помогают украинцам", — отметил инсайдер.

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