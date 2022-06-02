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Литва підписала угоду з Туреччиною, щоб купити Bayraktar для України

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Литва підписала угоду з Туреччиною, щоб купити Bayraktar для України

Фото: УНІАН

Литва підписала з Туреччиною угоду, яка дозволить купити для України Bayraktar.

Раніше гроші для придбання безпілотників назбирав литовський телеведучий Андрюс Тапінас. 

Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас. 

"Угода відкриває шлях до придбання Bayraktar для України, на який литовці зібрали майже €6 млн протягом трьох днів", – наголосив Анушаускас.

Нагадаємо, телеведучий Андрюс Тапінас назбирав необхідні кошти на Bayraktar для українських захисників. Збір коштів журналіст розпочав 25 травня. Андрюс Тапінас тоді заявив, що планує зібрати 5 мільйонів євро.

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