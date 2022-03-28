Мала Рогань на Харківщині під контролем ЗСУ - голова ОДА

Мала Рогань на Харківщині під контролем ЗСУ - голова ОДА

Окупанти завдали близько 59 артилерійських та мінометних обстріли у Харкові.

Збройні Сили України у Харківській області на деяких напрямках перейшли в контрнаступ.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

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"Мала Рогань повністю перебуває під контролем наших військ і "зачищена" від окупантів. Так само і Вільхівка. Звільнена від ворога Гусарівка, що біля Балаклії", - йдеться у повідомленні очільника області.

За його словами, запеклі бої з окупантами країни-агресорки Росії тривають в Ізюмі.

Протягом минулої доби, 28 березня, російські окупаційні війська завдали близько 59 артилерійських та мінометних обстріли у Харкові по районах Салтівки, Олексіївки, П’ятихаток, Чугуїв, Дергачі. Крім того, зафіксовано близько 180 обстрілів противником з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, ворог використав "Смерч", який заборонені відповідними міжнародними договорами касетні боєприпаси.

Як повідомлялося, протягом минулої доби, 27 березня, Повітряні сили знищили чотири літаки, один вертоліт, два БПЛА та збили дві крилаті ракети армії країни-агресорки Росії. До слова, ввечері по низці об’єктів інфраструктури України російські загарбники завдали ударів крилатими ракетами. Дві було збито протиповітряною обороною.

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