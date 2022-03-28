Мала Рогань на Харьковщине - под контролем ВСУ, - глава ОГА

Оккупанты нанесли около 59 артиллерийских и минометных обстрелов в Харькове.

Вооруженные силы Украины в Харьковской области по некоторым направлениям перешли в контрнаступление.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

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"Малая Рогань полностью находится под контролем наших войск и "зачищена" от оккупантов. Так же и Ольховка. Освобождена от врага Гусаровка, что возле Балаклеи", — говорится в сообщении главы области.

По его словам, ожесточенные бои с оккупантами страны-агрессора России продолжаются в Изюме.

За прошедшие сутки, 28 марта, российские оккупационные войска нанесли около 59 артиллерийских и минометных обстрелов в Харькове по районам Салтовки, Алексеевки, Пятихаток, Чугуева, Дергачей. Кроме того, зафиксировано около 180 обстрелов противником из реактивных систем залпового огня. В частности, враг использовал "Смерч", запрещенный соответствующими международными договорами о кассетных боеприпасах.

Как сообщалось, за прошедшие сутки, 27 марта, Воздушные силы уничтожили четыре самолета, один вертолет, два БПЛА и сбили две крылатые ракеты армии страны-агрессора России. К слову, вечером по ряду объектов инфраструктуры Украины российские захватчики нанесли удары крылатыми ракетами. Две были сбиты противовоздушной обороной.

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