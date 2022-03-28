Мала Рогань на Харьковщине - под контролем ВСУ, - глава ОГА

Оккупанты нанесли около 59 артиллерийских и минометных обстрелов в Харькове.
Вооруженные силы Украины в Харьковской области по некоторым направлениям перешли в контрнаступление.
Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.
"Малая Рогань полностью находится под контролем наших войск и "зачищена" от оккупантов. Так же и Ольховка. Освобождена от врага Гусаровка, что возле Балаклеи", — говорится в сообщении главы области.
По его словам, ожесточенные бои с оккупантами страны-агрессора России продолжаются в Изюме.
За прошедшие сутки, 28 марта, российские оккупационные войска нанесли около 59 артиллерийских и минометных обстрелов в Харькове по районам Салтовки, Алексеевки, Пятихаток, Чугуева, Дергачей. Кроме того, зафиксировано около 180 обстрелов противником из реактивных систем залпового огня. В частности, враг использовал "Смерч", запрещенный соответствующими международными договорами о кассетных боеприпасах.
Как сообщалось, за прошедшие сутки, 27 марта, Воздушные силы уничтожили четыре самолета, один вертолет, два БПЛА и сбили две крылатые ракеты армии страны-агрессора России. К слову, вечером по ряду объектов инфраструктуры Украины российские захватчики нанесли удары крылатыми ракетами. Две были сбиты противовоздушной обороной.