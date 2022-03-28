ЗСУ збили ще одну крилату ракету окупантів на Миколаївщині

ЗСУ збили ще одну крилату ракету окупантів на Миколаївщині

Підрозділ протиповітряної оборони збив чергову російську крилату ракету.

Підрозділ протиповітряної оборони 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України збив чергову російську крилату ракету на Миколаїщині, випущену по мирних українцях.

Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Мінус одна крилата ракета противника. Наші воїни зенітних ракетних підрозділів, як завжди, на висоті", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ЗСУ збили крилату ракету окупантів у Одеській області.

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