Окупанти обстріляли передмістя Ніжина на Чернігівщині

Росіяни також продовжують обстріли Чернігова.

Російські війська знову обстріляли Чернігів, а також передмістя Ніжина, що на Чернігівщині.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у Telegram.

"Ми сьогодні працюємо, як і вчора. Ситуація у нас майже без змін. Ворог продовжує гатити по місту Чернігову, також були обстріли передмістя Ніжина", - сказав він.

Він також подякував за допомогу волонтерам і Збройним Силам України.

"І дякую всім тим, кому зараз важко. Це особливо стосується міста Чернігів і населених пунктів біля Чернігова, там, де ми не маємо доступу, за витримку і мужність. Ми переможемо. Перемога за нами", - наголосив Чаус.

Нагадаємо, окупанти на Чернігівщині викрали мера Сновська і ще 6 людей.

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