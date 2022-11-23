Масований обстріл Київщини: прокуратура відкрила справу (фото)

Внаслідок удару по Вишгороду загинули четверо людей, ще 30 – постраждали.
Після масованого обстрілу Київської області 23 листопада обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.
Про це повідомили у пресслужбі прокуратури.
За даними слідства, під час обстрілу російськими військами території Київщини одна з ракет поцілила у багатоповерховий житловий будинок у Вишгороді. За попередніми даними, внаслідок удару загинули четверо людей, ще понад 30 – постраждали. Інформація щодо загиблих та постраждалих уточнюється.
Окрім того, від ворожої атаки постраждав приватний житловий сектор у смт Чабани Фастівського району. Зафіксовані також влучання ракет в об’єкти критичної інфраструктури регіону.
На місцях подій працюють прокурори, слідчі, експерти, співробітники поліції та екстрених служб.
Що відомо про обстріл Київщини
Російські окупанти влаштували 23 листопада масований ракетний обстріл України. Під час нього ворог влучив і в багатоповерхівку на Київщині та в енергетичну інфраструктуру.
За даними Нацполіції, під час атаки в області загинули четверо людей, ще 27 – зазнали поранень
На території всієї Київщини зникло електропостачання.
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