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Масований обстріл Київщини: прокуратура відкрила справу (фото)

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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Масований обстріл Київщини: прокуратура відкрила справу (фото)

Фото: Київська обласна прокуратура

Внаслідок удару по Вишгороду загинули четверо людей, ще 30 – постраждали.

Після масованого обстрілу Київської області 23 листопада обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури.

За даними слідства, під час обстрілу російськими військами території Київщини одна з ракет поцілила у багатоповерховий житловий будинок у Вишгороді. За попередніми даними, внаслідок удару загинули четверо людей, ще понад 30 – постраждали. Інформація щодо загиблих та постраждалих уточнюється.

Окрім того, від ворожої атаки постраждав приватний житловий сектор у смт Чабани Фастівського району. Зафіксовані також влучання ракет в об’єкти критичної інфраструктури регіону.

На місцях подій працюють прокурори, слідчі, експерти, співробітники поліції та екстрених служб.

Фото: Київська обласна прокуратура / ©
Фото: Київська обласна прокуратура
Фото: Київська обласна прокуратура / ©
Фото: Київська обласна прокуратура

Що відомо про обстріл Київщини

Російські окупанти влаштували 23 листопада масований ракетний обстріл України. Під час нього ворог влучив і в багатоповерхівку на Київщині та в енергетичну інфраструктуру.

За даними Нацполіції, під час атаки в області загинули четверо людей, ще 27 – зазнали поранень

На території всієї Київщини зникло електропостачання

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Дата публікації
Перегляди
859
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