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На півдні України вдалося збити 12 ворожих ракет та 5 безпілотників

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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На півдні України вдалося збити 12 ворожих ракет та 5 безпілотників

Фото: ТСН.ua

Під час ракетного удару російських терористів успішно спрацювали зенітники Херсонської бригади.

У середу, 23 листопада, російські окупанти спрямували на об’єкти соціальної та критичної інфраструктури на південному напрямку крилаті ракети типу “Калібр” та Х-101/Х-555.

Про це повідомили у повітряному командуванні “Південь”.

“На Миколаївщині та Херсонщині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито 12 крилатих ракет, з яких 11 – підрозділами Херсонської зенітної ракетної бригади”, - йдеться у повідомленні.

Окрім того, українські військові знищили 5 ворожих ударних безпілотників "Ланцет".

Нагадаємо, російські терористи випустили по Україні загалом 70 ракет та 5 ударних безпілотників.  

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Дата публікації
Перегляди
310
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