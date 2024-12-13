Масованний обстріл РФ: на Прикарпатті постраждала людина внаслідок атаки

Ціллю ворога під час масованого обстрілу була критична інфраструктура.

На Івано-Франківщині є влучання після російського обстрілу. Внаслідок чого одна людина отримала поранення.

Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук в етері "Ми-Україна".

За словами Світлани Онищук після влучання також є пошкодженні будинки.

"Одна людина постраждала. Цій людині надається медична допомога", – підсумувала голова.

Нагадаємо, у Міноборони Росії заявили, що влаштували масовану атаку по Україні 13 грудня у відповідь на удари ЗСУ ракетами ATACMS по військовому аеродромі в Таганрозі.

Читайте також: