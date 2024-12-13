Массированный обстрел РФ: на Прикарпатье пострадал человек в результате атаки

Целью врага при массированном обстреле была критическая инфраструктура.
В Ивано-Франковской области есть попадания после российского обстрела. В результате чего один человек получил ранения.
Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук в эфире "Ми-Україна".
По словам Светланы Онищук, после попадания также есть поврежденные дома.
"Один человек пострадал. Этому человеку оказывается медицинская помощь", — подытожила председатель.
Напомним, в Минобороны России заявили, что устроили массированную атаку по Украине 13 декабря в ответ на удары ВСУ ракетами ATACMS по военному аэродрому в Таганроге.
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