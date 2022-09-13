Мешканців Нікополя на Дніпропетровщині попередили про небезпеку через обстріл РФ: що сталося

Російські окупанти у ніч проти 13 серпня обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області, застосувавши касетні боєприпаси РСЗВ "Ураган".
Мешканців міста попередили: якщо ви побачите на вулицях елементи подібні зображеним на фото - не наближайтесь до них, відразу викликайте поліцію та ДСНС.
Про це повідомив очільник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.
"Фахівці займаються. Поясніть дітям та обмежте сьогодні їх перебування на вулицях міста!" - зазначив він.
Нагадаємо, у Міністерстві оборони України оновили інформацію про звільнені території України. ЗСУ станом на 12 вересня вдалось звільнити від російських окупантів майже 6 тис. квадратних кілометрів української території.
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