Мешканців Нікополя на Дніпропетровщині попередили про небезпеку через обстріл РФ: що сталося

Російські окупанти у ніч проти 13 серпня обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області, застосувавши касетні боєприпаси РСЗВ "Ураган".

Мешканців міста попередили: якщо ви побачите на вулицях елементи подібні зображеним на фото - не наближайтесь до них, відразу викликайте поліцію та ДСНС.

Про це повідомив очільник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

"Фахівці займаються. Поясніть дітям та обмежте сьогодні їх перебування на вулицях міста!" - зазначив він.

Фото: Євген Євтушенко

Фото: Євген Євтушенко

Нагадаємо, у Міністерстві оборони України оновили інформацію про звільнені території України. ЗСУ станом на 12 вересня вдалось звільнити від російських окупантів майже 6 тис. квадратних кілометрів української території.

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