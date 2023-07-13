Ми поставимо крапку у цій війні фіксацією російського програшу - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів, що під час саміту НАТО усі партнери з повагою говорили про нашу державу. Після перемоги над Росією ця повага буде назавжди зафіксована.

Про це він сказав 13 липня під час свого звернення до українців.

"Цими днями у Вільнюсі, на саміті НАТО, на полях саміту НАТО, на всіх зустрічах Україна мала й має найбільшу повагу та підтримку партнерів за всі роки нашої незалежності. Повага – це завжди похідна від сміливості, а увага до будь-якої країни – це завжди наслідок наявних можливостей цієї країни. Україна – в центрі уваги партнерів. Вже не Росія, як десятиліттями раніше. І коли ми поставимо крапку у цій війні фіксацією російського програшу, повага й увага до України будуть назавжди зафіксовані в історії для всіх наступних поколінь нашого народу", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що повага до України зараз здобувається тяжкою цінною - у боях. Він подякував воїнам за захист нашої держави.

"Я дякую кожному й кожній, хто в бою, на бойових постах і в бойових завданнях! Я дякую всім, хто захищає наше небо і хто рухає вперед наші позиції на землі. Я дякую всім, хто працює, щоб у наших воїнів було все необхідне!", - сказав він.

Зеленський також повідомив, що він говорив з президентом Південно-Африканської Республіки Рамафосою.

"Жодного дня не втрачаємо уваги до Формули миру та всього того, що потрібно, щоб реалізувати Формулу. Я запросив пана Президента приєднатися до нашої гуманітарної ініціативи "Зерно з України". Ми однаково бачимо необхідним продовження Чорноморської зернової ініціативи. Дуже важливо, щоб не було жодних загроз продовольчій безпеці будь-де у світі. І в Росії повинні чітко усвідомлювати, що кожен, хто збільшує загрозу голоду, зокрема в критичних регіонах Африки, тероризує голодом увесь світ, а не когось одного", - наголосив президент.

Зеленський також розповів, що в столиці Данії відбулася зустріч представників президентів і радників із зовнішньої політики та національної безпеки.

"Різні держави. Зустріч була присвячена саме Формулі миру та підготовці Глобального саміту миру. Я вдячний, що на зустрічі був представник Південно-Африканської Республіки. Вже готуємо й наступну таку зустріч", - наголосив президент.

Зеленський також зазначив, що у Вільнюсі був підписаний дуже вдалий договір про гарантії безпеки для України з G7. До нього уже приєдналися Чехія, Данія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія та Швеція. Він подякував міжнародним партнерам за підтримку.

Нагадаємо, Зеленський провів нараду щодо підсумків саміту НАТО у Вільнюсі.

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