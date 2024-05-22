Мобілізаційні бази РФ та України – аналітик порівняв резерви

Економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ пояснив, що країни мають поняття мобілізаційної бази – це загальна чисельність населення призовного віку. Проте поняття мобілізаційного резерву не є тотожним поняттю мобілізаційної бази, оскільки неможливо призвати 100%.

Про це він написав у Facebook.

Кущ також зауважив, що крім мобілізаційного резерву країни, ще мають працювати люди у тилу.

"Вважається, що мобрезерв – це до 30% від мобілізаційної бази, решта – формат "фольксштурму" (ополченські формування - ред.) Другої світової у Німеччині", - розповів він.

Як зазначив експерт, мобілізаційна база Росії – приблизно 20 млн осіб. Тобто мобрезерв – 6 млн осіб. Динаміка виїмки мобрезерву – 400 тис осіб на рік.

Горизонт освоєння мобрезерву в рамках "перманентної мобілізації" згідно з моделлю Свєчина (російського військово-політичного стратега - ред.) – 15 років.

"По Україні розрахунок можете зробити самі (виключно з відкритих джерел): мобілізаційна база 6 млн осіб. Коефіцієнт мобрезерву – ті самі 30% від мобілізаційної бази. Приблизно 1,5 млн вже служать в армії або інших держструктурах", - резюмував Олексій Кущ.

Нагадаємо, Лубінець пояснив, чи надсилатимуть повістки у застосунку "Резерв+".

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