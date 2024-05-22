Мобилизационные базы РФ и Украины – аналитик сравнил резервы

Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ объяснил, что страны имеют понятие мобилизационной базы – это общая численность населения призывного возраста. Но понятие мобилизационного резерва не тождественно понятию мобилизационной базы, так как невозможно призвать 100%.

Об этом он написал в Facebook.

Кущ также отметил, что кроме мобилизационного резерва страны еще должны работать люди в тылу.

"Считается, что мобрезервы — это до 30% от мобилизационной базы, остальные — формат "фолькштурма" (ополченские формирования - ред.) Второй мировой в Германии", - рассказал он.

Как отметил эксперт, мобилизационная база России – около 20 млн человек. То есть мобрезерв – 6 млн человек. Динамика выемки мобрезерва – 400 тыс человек в год.

Горизонт освоения мобрезерва в рамках "перманентной мобилизации" согласно модели Свечина (российского военно-политического стратега – ред.) – 15 лет.

"По Украине расчет можете сделать сами (исключительно из открытых источников): Мобилизационная база 6 млн человек.

Коэффициент мобрезерва - все те же 30% от мобилизационной базы. Примерно 1,5 млн уже служат в армии или других госструктурах", - резюмировал Алексей Кущ.

Напомним, Лубинец объяснил, будут ли присылать повестки в приложении "Резерв+".

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