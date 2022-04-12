Морги переповнені: через обстріли на Луганщині загиблих ховають просто у містах

Всі цвинтарі розташовані не в межах міст і через обстріли поховання там неможливі.
На Луганщині люди змушені ховати загиблих просто у містах, бо через обстріли поховання на цвинтарях неможливі.
Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Морги у підконтрольних містах переповнені тілами померлих та загиблих цивільних. Зберігати їх у камерах для зберігання тіл неможливо через перебої або відсутність електрики. Тіла лежать також у підвалах.
Оскільки довго зберігати тіла неможливо, у тихі перерви від обстрілів волонтери та працівники комунальних служб ховають загиблих у нових визначених місцях.
Всі цвинтарі розташовані не в межах міст, через обстріли поховання там неможливі.
Сєвєродонецьк
ВЦА організувала нове місце поховання у відносно безпечному місці. Ями копають трактором та систематизують могили в реєстр. Кожного загиблого чи померлого природнім шляхом ховають в окремій могилі. За 48 днів війні - близько 400 поховань. Більшість опізнані.
Лисичанськ
Організовано нове місце для поховань. Загиблих та померлих ховають у братських могилах.
Попасна і Рубіжне
За словами голови ОВА, складна ситуація в Попасній та Рубіжному. Через часткову окупацію міст росіянами вивіз тіл неможливий, захоронення здійснюють самі мешканці у дворах житлових секторів.
"Через обстріли, у певних районах, тіла залишаються лежати на вулицях. Там, куди доступ є - тіла збирають та перевозять до приміських цвинтарів. Ховають у спецпакетах, на табличках пишуть якомога більше інформації про людину. Прийде час і ми обов‘язково все зробимо по-людськи", - зазначив Гайдай.
Раніше повідомлялося, що криміналісти дістали із братської могили в Бучі розстріляні і обгорілі тіла родини, яка намагалась евакуюватись.
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