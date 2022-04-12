Морги переповнені: через обстріли на Луганщині загиблих ховають просто у містах

Морги переповнені: через обстріли на Луганщині загиблих ховають просто у містах

Всі цвинтарі розташовані не в межах міст і через обстріли поховання там неможливі.

На Луганщині люди змушені ховати загиблих просто у містах, бо через обстріли поховання на цвинтарях неможливі.

Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Морги у підконтрольних містах переповнені тілами померлих та загиблих цивільних. Зберігати їх у камерах для зберігання тіл неможливо через перебої або відсутність електрики. Тіла лежать також у підвалах.

Оскільки довго зберігати тіла неможливо, у тихі перерви від обстрілів волонтери та працівники комунальних служб ховають загиблих у нових визначених місцях.

Всі цвинтарі розташовані не в межах міст, через обстріли поховання там неможливі.

Сєвєродонецьк

ВЦА організувала нове місце поховання у відносно безпечному місці. Ями копають трактором та систематизують могили в реєстр. Кожного загиблого чи померлого природнім шляхом ховають в окремій могилі. За 48 днів війні - близько 400 поховань. Більшість опізнані.

Лисичанськ

Організовано нове місце для поховань. Загиблих та померлих ховають у братських могилах.

Попасна і Рубіжне

За словами голови ОВА, складна ситуація в Попасній та Рубіжному. Через часткову окупацію міст росіянами вивіз тіл неможливий, захоронення здійснюють самі мешканці у дворах житлових секторів.

"Через обстріли, у певних районах, тіла залишаються лежати на вулицях. Там, куди доступ є - тіла збирають та перевозять до приміських цвинтарів. Ховають у спецпакетах, на табличках пишуть якомога більше інформації про людину. Прийде час і ми обов‘язково все зробимо по-людськи", - зазначив Гайдай.

Раніше повідомлялося, що криміналісти дістали із братської могили в Бучі розстріляні і обгорілі тіла родини, яка намагалась евакуюватись.

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