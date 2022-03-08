На Дніпропетровщині російська ракета влучила в шкільний стадіон (фото)

На Дніпропетровщині російська ракета влучила в шкільний стадіон (фото)

Жертв та постраждалих немає.

В Дніпропетровській області в селі Григорівка Васильківського району російська ракета влучила в шкільний стадіон. Від стадіону, куди влучила ракета, до школи - всього лише 250 метрів.

Про це 8 березня повідомив голова в Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

"Прилетіло зі сторони Пологів, що на Запоріжжі. Поруч в школі вибило вікна і двері", - йдеться в повідомленні.

В навчальному закладі на той момент знаходилося більше трьох десятків людей, які приїхали з Волновахи. Жертв немає, всі евакуйовані до іншого місця.

"Окупанти гатять по житловим районам і мирним людям. Тому нагадую: чуєте сирену - терміново в укриття! Не ризикуйте життям!", - підкреслили в облраді.

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