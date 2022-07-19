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На Дніпропетровщині українські військові збили ворожий "Орлан" (фото)

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На Дніпропетровщині українські військові збили ворожий "Орлан" (фото)

Фото: соцмережі

На Дніпропетровщині 19 липня українські військові збили ворожий безпілотник. 

Українські військові 19 липня збили над Криворізьким районом Дніпропетровщини ворожий безпілотник.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

“Наші військові збили черговий ворожий безпілотник. Російський “Орлан-10” знищили у небі над Криворізьким районом”, - розповів  Валентин Резніченко.

Нагадаємо, що у Бучі порахували збитки внаслідок російського вторгнення.

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