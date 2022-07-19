На Дніпропетровщині українські військові збили ворожий "Орлан" (фото)

На Дніпропетровщині 19 липня українські військові збили ворожий безпілотник.
Українські військові 19 липня збили над Криворізьким районом Дніпропетровщини ворожий безпілотник.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
“Наші військові збили черговий ворожий безпілотник. Російський “Орлан-10” знищили у небі над Криворізьким районом”, - розповів Валентин Резніченко.
Нагадаємо, що у Бучі порахували збитки внаслідок російського вторгнення.
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