На Дніпропетровщині українські військові збили ворожий "Орлан" (фото)

Українські військові 19 липня збили над Криворізьким районом Дніпропетровщини ворожий безпілотник.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

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“Наші військові збили черговий ворожий безпілотник. Російський “Орлан-10” знищили у небі над Криворізьким районом”, - розповів Валентин Резніченко.

Нагадаємо, що у Бучі порахували збитки внаслідок російського вторгнення.

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