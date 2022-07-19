Росія обстріляла з "Градів" базу відпочинку в Нікополі на Дніпропетровщині

Зокрема, за повідомленням обласної військової адміністрації, окупанти поцілили в базу відпочинку у Нікополі. На щастя, обійшлося без жертв.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Ворог двічі за день обстріляв нашу область. Знову ударив по двох районах - Нікопольському та Криворізькому. У Нікополі російська армія поцілила з "Градів" по базі відпочинку. На щастя, людей не зачепило", - йдеться у дописі посадовця.

За словами очільника області, у Зеленодольській громаді загарбники обстріляли зі ствольної артилерії тракторну бригаду. У результаті обстрілу пошкоджені приміщення та сільгосптехніка. На щастя, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, відомий астролог Влад Росс прогнозує, що в серпні ж відбудеться переломний момент у війні, а до листопада українські захисники виженуть російських військових з усієї території України.

Вдарили по переправі з Криму - поблизу Антонівського мосту пролунав вибух

Читайте також: