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Окупанти викрали ще двох працівників Запорізької АЕС

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Окупанти викрали ще двох працівників Запорізької АЕС

На тимчасово захопленій Запорізькій атомній електростанції загарбники продовжують безчинства та провокації, намагаючись морально і фізично зламати персонал станції.

Вчора, 18 липня, російські військові вивезли у невідомому напрямку ще двох працівників ЗАЕС. І знову з керівного персоналу. 

Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом".  

"Цього разу – заступника начальника цеху дезактивації з експлуатації та поводження з радіоактивними відходами Сергія Пихтіна та майстра цеху дезактивації Олену Рябцеву. Наразі місцезнаходження викрадених невідоме. І це чергова спроба загарбників дестабілізувати роботу найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції, яка з березня перебуває під російською окупацією", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, напередодні, 17 липня, окупанти викрали начальника служби охорони навколишнього середовища ЗАЕС. Де він та в якому стані – теж досі не відомо.

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