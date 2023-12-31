На Хмельниччині гриміли вибухи: що відомо

ППО збила дрон під час нічної атаки.

Сьогодні вночі, під час повітряної тривоги, у Хмельницькій області сили ППО збили один БпЛА типу "Shahed".

Про це повідомили у Хмельницькій ОВА.

"Внаслідок атаки відбулася пожежа на об'єкті критичної інфраструктури. Пожежа була оперативно ліквідована", - йдеться у повідомленні.

Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Повітряна тривога на Хмельниччині розпочалась 30 грудня о 22:23, закінчилась 31 грудня о 01:29.

Нагадаємо, ввечері, 30 грудня, Росія розпочала чергову масову повітряну атаку дронами по Україні. У Повітряних силах Україні повідомили, що окупанти атакували ударними БпЛА типу "Shahed" із трьох напрямків: мис Чауда (Крим), район Приморсько-Ахтарська та Курська область – РФ. ППО збила 21 ударний дрон.

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