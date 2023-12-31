На Хмельнитчине гремели взрывы: что известно

ПВО сбила дрон во время ночной атаки.

Сегодня ночью во время воздушной тревоги в Хмельницкой области силы ПВО сбили один БпЛА типа "Shahed".

Об этом сообщили в Хмельницкой ОВА.

"В результате атаки произошел пожар на объекте критической инфраструктуры. Пожар был оперативно ликвидирован", — говорится в сообщении.

Информация о пострадавших пока не поступала.

Воздушная тревога в Хмельницкой области началась 30 декабря в 22:23, закончилась 31 декабря в 01:29.

Напомним, вечером, 30 декабря, Россия начала очередную массовую воздушную атаку дронами по Украине. В Воздушных силах Украине сообщили, что оккупанты атаковали ударными БпЛА типа "Shahed" по трем направлениям: мыс Чауда (Крым), район Приморско-Ахтарская и Курская область — РФ. ПВО сбила 21 ударный дрон.

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