На Київщині працюють сапери, але до завершення робіт їм знадобиться кілька місяців

На Київщині працюють сапери, але до завершення робіт їм знадобиться кілька місяців

Сотні ворожих боєприпасів розкидані на цій ділянці вздовж дороги в радіусі кількох кілометрів.

Сотнями небезпечних снарядів від "Градів" і нерозірваними боєприпасами всіяні поля під засіви на Київщині. Наші армійці під час контратаки поблизу одного з населених пунктів розбили ворожу колону, яка перевозила боєкомплект. В результаті бою ворожу техніку знищили, а окупантів з облаштованих позицій вибили, а от залишки нерозірваних снарядів, приведених у дію збирають і досі.

Про це йдеться в ТСН.

Ворожі шанці в посадці обабіч дороги, поряд розтрощена техніка окупантів. Тут наші армійці накрили позиції російських військ і знищили шість КАМАЗів з боєкомплектом. А поряд обгорілий і пошкоджений 20-кілограмовий снаряд вже приведений у дію.«Отакий боєприпас ми не можемо брати в руки, ми маємо його знищувати на місці», - пояснюють сапери.

Сотні ворожих боєприпасів розкидані на цій ділянці вздовж дороги в радіусі кількох кілометрів. Для 20-річного сапера Дениса це перше бойове завдання після випуску за інженерним фахом. «Якщо розглядаємо розмінування в цивільних цілях, тобто загальне розмінування території, яка перевіряється кожні 3 см, через 5 см, як пише книжка, то я думаю тут роботи десь на місяці три точно, тільки на цій ділянці. Багато боєприпасів може ще бути присипано землею», - пояснює Денис.

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Аби ця територія стала безпечною для аграріїв сапери візуально оглядають і збирають рештки боєприпасів і мінно-вибухових снарядів. Після цього вони з металошукачами будуть перевіряти, що там під землею.

Для сапера з 13-річним стажем на позивний «Кривий» умовно безпечна дорога теж не стала винятком для перевірки. У вкатаній від автівок землі виявили черговий нездетонований снаряд. «Йдеш, працюєш, дивишся, сподіваєшся на свої сталеві, можна сказати, нерви. Сподіваємось на свої інтуїтивні відчуття, свої навики, зір і пальці руки», - каже сапер.

Сподіватись на інтуїцію і працювати без мінношукача - в таких умовах сапери проводили розвідку під час активних бойовий дій. Аби підрозділи Нацгвардії і ЗСУ могли контратакувати, і при цьому не підірватись на ворожих розтяжках, відтісняючи російські війська від околиць столиці.

«Ми працювали по Київській області, туди, куди ми наступали, кожне мінне поле було прикрите артилерією. Нас одразу накривали з мінометів, а потім ще само собою артилерія. Всі хлопці, яких ми проводили по виконанню завдання, всі живі, все зробили так, як потрібно. Найголовніше - безпека особового складу»,- каже «Кривий»

Поки наші оборонці надійно укріплюються, сапери перевіряють лісосмуги і маршрути вздовж селищ, де російські війська могли замінувати територію. Місцеві, в чиїх будинках хазяйнували рашисти, просять інженерні підрозділи зняти розтяжки з їхніх подвір’їв. Боєць на позивний «Інженер» каже – світлового дня на усе не вистачає. «Якщо ми заходимо в цей один будинок, де вони проживали, то поки ми його перевіримо і з нього виходимо, то вже під воротами стоїть черга. Кожен хоче, щоб ми перевірили, або його будинок, або їм на город щось впало», - каже військовослужбовець.

Окрім розмінування цивільних об’єктів і доріг, для саперів нині головне завдання – розчистити поля під засіви сільгоспкультур. Аби Україна цього року була з врожаєм.

Нині 300 тисяч квадратних кілометрів території країни потребують розмінування, констатують у ДСНС. І ця цифра, кажуть сапери, не остаточна. «В нас роботи буде на декілька років, а можливо навіть на десятки років, щоб розмінувати всю територію, де проходили бойові дії», - кажуть сапери.

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