Родичі впізнають своїх рідних під час ексгумації тіл з братської могили в Бучі

Родичі впізнають своїх рідних під час ексгумації тіл з братської могили в Бучі

Тіла часто із зав'язаними руками і ногами, і переламаними різними частинами тіл.

В Бучі триває документація воєнних злочинів російської армії. Правоохоронці вже 5 день ексгумують тіла цивільних з найбільшої братської могили в місті - на подвір’ї однієї з церков. Зараз вбитих ідентифікують, криміналісти оглядають характер їхніх поранень.

Про це йдеться в ТСН.

Відео, де в окупованій рашистами Бучі люди ладнають братську могилу для перших тридцяти закатованих, облетіло увесь світ. Потім сюди іще звозили загиблих.

Сьогодні на подвір’ї церкви святого Андрія Первозваного могила - знову розрита. Тіла загиблих обережно, аби не пошкодити, помалу відкопують лопатами і підіймають нагору. Пів сотні тіл звідси уже ексгумували, іще приблизно така ж кількість досі в землі. В людей переважно вогнепальні поранення. В деяких - сліди тортур. «Деякі тіла з зав’язаними руками та ногами, а також переламані кістки різних частин тіла», - розповідає керівник Бучанської окружної прокуратури Руслан Кравченко.

Окремо від натовпу преси і правоохоронців стоїть жінка, в чорній хустинці. Тут - її чоловік. За три дні до війни вони з Олександром відсвяткували 8 річницю весілля. 24 лютого чоловік відправив дружину та двох доньок подалі з міста. А сам лишився, допомагати людям. 3 березня ворожий снайпер поранив його біля пологового. «До 8 його ніхто не міг перевезти до лікарні, він лежав 5 днів з кулею в хребті там у пологовому, коли 8-ого його перевезли, під час операції він помер», - розповідає жінка.

Криміналісти відкривають черговий пакет. В ньому - тіло Олександра. Дружина впізнає його за особливими прикметами. Правоохоронці на місці роблять первинне документування злочинів. Далі - загиблих відправлять на судмедекспертизу. Всі ці матеріали потім використають для суду. За українським законодавством ці звірства попередньо кваліфікують як “порушення законів ведення війни”.

Всього в Бучі вже виявили понад 250 вбитих цивільних. Майже половину з них під час окупації тимчасово поховали біля церкви, на якій теж видніються сліди війни. Вона поруч - з моргом і лікарнею.

У Бучі триває документація воєнних злочинів російської армії

«Поруч лікарні-морг, єдине де тут можна було поховати тимчасово людей, тим паче, що храм, з часом можливо зробимо монумент, щоб пам’ятати про цих людей», - каже настоятель церкви протоієрей Андрій Галавін.

Людей, яких ховали в братській могилі не відспівували, часу не було, але обов’язково це зроблять під час перепоховань, каже священик.

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