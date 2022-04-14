Зеленський пообіцяв поговорити з Макроном про “братні народи”

Слова французького лідера український президент назвав “болючими” для усіх українців.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що не чув заяви президента Франції Еммануеля Макрона про те, що українці та росіяни - “братні народи”, та про його небажання визнати геноцид українців під час розв’язаної Кремлем війни. Але пообіцяв, що обов’язково обговорить із французьким лідером такі “болючі” слова.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів під час брифінгу з президентами Польщі, Литви, Латвії та Естонії.

“Я чесно не чув від пана президента Французької республіки цю заяву. Ми не втрачаємо жодної деталі, такі речі для нас дуже болючі”, - зауважив Зеленський.

Український лідер додав, що обов'язково обговорить цю заяву із Макроном, коли буде така нагода.

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“Я обов'язково зроблю все можливе, щоб сьогодні обговорити з ним це питання. Якщо не сьогодні, то завтра, коли знайде час”, - наголосив він.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон відмовився назвати злочини армії РФ в Україні геноцидом, оскільки вважає українців та росіян “братніми народами”.

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