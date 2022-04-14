Зеленский пообещал поговорить с Макроном о "братских народах"

Слова французского лидера украинский президент назвал "болезненными" для всех украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не слышал заявления президента Франции Эммануэля Макрона о том, что украинцы и россияне — "братские народы", и о его нежелании признать геноцид украинцев во время развязанной Кремлем войны. Но пообещал, что обязательно обсудит с французским лидером такие "болезненные" слова.

Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов на брифинге с президентами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии.

“Я честно не слышал от господина президента Французской республики это заявление. Мы не теряем никакой детали, такие вещи для нас очень болезненны”, — заметил Зеленский.

Украинский лидер добавил, что обязательно обсудит это заявление с Макроном, когда будет такой случай.

Также читайте Байден назвал Путина "мясником", Макрон этого не одобряет

"Я обязательно сделаю все возможное, чтобы сегодня обсудить с ним этот вопрос. Если не сегодня, то завтра, когда найдет время”, — подчеркнул он.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон отказался назвать преступления армии РФ в Украине геноцидом, поскольку считает украинцев и россиян "братскими народами".

Читайте также: