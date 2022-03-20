На Київщині 19 березня евакуювали понад три тисячі осіб – ОДА

На Київщині 19 березня евакуювали понад три тисячі осіб – ОДА

За увесь час евакуації врятовано понад 50 тисяч людей.

Учора, 19 березня, на Київщині проводили евакуацію людей з найнебезпечніших куточків області на двох напрямках — Броварському та Бучанському.

Про це інформує Київська ОДА.

До Броварів вже повернулися 45 автобусів з евакуйованими людьми — загалом вдалось врятувати близько 2500 осіб.

З Бучі до Білогородки в повному складі повернулися сім автобусів. Це близько 320 людей. До колони з автобусами приєдналися приватні легкові машини. Серед евакуйованих — 25 дітей, люди літнього віку (8 лежачих) та бабуся 106 років.

Окрім того, вдалося доправити гуманітарну допомогу до Бучі: медикаменти, одяг, воду та їжу для людей, які поки не можуть евакуюватися.

"Також ми маємо інформацію, що була евакуація від Романківського мосту. Звідти забрали близько 300 осіб, з них 5 людей літнього віку, 5 тяжко поранених", — зазначили в ОДА.

Загалом 19 березня автобусами та авто на Київщині вдалося евакуювати понад 3000 осіб. За увесь час евакуації врятовано понад 50 тисяч людей.

Раніше очільниця Мінреінтеграції Ірина Верещук розповіла, що окупанти зірвали евакуацію людей з Бородянки до Білої Церкви. За її інформацією, 19 березня у Київській області було евакуйовано 1820 людей.

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