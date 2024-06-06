На "концерті Кобзона" аншлаг: Генштаб оновив дані про втрати росіян

Станом на ранок 6 червня загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабного наступу на Україну становлять близько 515 000 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 06.06.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 515000 (+1300) осіб

танків ‒ 7828 (+22)

бойових броньованих машин ‒ 15 076 (+40)

артилерійських систем – 13433 (+48)

РСЗВ – 1095 (+3)

засоби ППО ‒ 831 (+1)

літаків – 357

гелікоптерів – 326

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10846 (+41)

крилаті ракети ‒ 2270

кораблі /катери ‒ 27

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 18360 (+63)

спеціальна техніка - 2230 (+7)

Раніше британська розвідка повідомила, що у травні середні втрати серед російського особового складу перевищили 1200 осіб на день – це найвищий показник від початку війни.

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