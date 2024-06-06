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На "концерті Кобзона" аншлаг: Генштаб оновив дані про втрати росіян

На "концерті Кобзона" аншлаг: Генштаб оновив дані про втрати росіян

ЗСУ ліквідовують окупантів / Фото: Associated Press

Окупанти зазнають серйозних втрат на полі бою.

Станом на ранок 6 червня загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабного наступу на Україну становлять близько 515 000 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 06.06.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 515000 (+1300) осіб 
  • танків ‒ 7828 (+22) 
  • бойових броньованих машин ‒ 15 076 (+40) 
  • артилерійських систем  –  13433 (+48) 
  • РСЗВ – 1095 (+3) 
  • засоби ППО  ‒ 831 (+1) 
  • літаків – 357 
  • гелікоптерів – 326 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 10846 (+41)
  • крилаті ракети ‒ 2270 
  • кораблі /катери ‒ 27 
  • підводні човни - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18360 (+63) 
  • спеціальна техніка - 2230 (+7)

Раніше британська розвідка повідомила, що у травні середні втрати серед російського особового складу перевищили 1200 осіб на день – це найвищий показник від початку війни.

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