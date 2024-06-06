На "концерті Кобзона" аншлаг: Генштаб оновив дані про втрати росіян

Окупанти зазнають серйозних втрат на полі бою.
Станом на ранок 6 червня загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабного наступу на Україну становлять близько 515 000 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 06.06.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 515000 (+1300) осіб
- танків ‒ 7828 (+22)
- бойових броньованих машин ‒ 15 076 (+40)
- артилерійських систем – 13433 (+48)
- РСЗВ – 1095 (+3)
- засоби ППО ‒ 831 (+1)
- літаків – 357
- гелікоптерів – 326
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10846 (+41)
- крилаті ракети ‒ 2270
- кораблі /катери ‒ 27
- підводні човни - 1
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18360 (+63)
- спеціальна техніка - 2230 (+7)
Раніше британська розвідка повідомила, що у травні середні втрати серед російського особового складу перевищили 1200 осіб на день – це найвищий показник від початку війни.
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