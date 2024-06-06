Невизначеність США щодо ударів по РФ сприяє обстрілу міст України - ISW

Публічні заяви американських чиновників щодо можливості завдання ударів американською зброєю по території РФ залишаються нечіткими, а це дозволяє росіянам продовжувати обстрілювати українські міста з літаків.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"За оцінками ISW, здатність України захистити себе від руйнівних ударів російських керованих бомб значною мірою залежить від здатності України уражати російські літаки в російському повітряному просторі за допомогою систем протиповітряної оборони, наданих США до того, як російські літаки зможуть завдати ударів по українських містах, об'єктах критичної інфраструктури та позиціях на передовій", — йдеться у звіті.

Аналітики уточнили, що російські війська продовжували здійснювати інтенсивні бомбардування України 5 червня здебільшого з російського повітряного простору.

"Нинішня відсутність ясності в американських обмеженнях на використання Україною наданої США зброї для завдавання ударів по російських військових об'єктах на території Росії, як правило, нівелює можливість змусити Росію самоусунутися від завдавання таких ударів по українській території з російського повітряного простору", — зазначили в ISW.

В інституті вивчення війни підкреслили, що публічні повідомлення офіційних осіб про політику США залишаються нечіткими. Зокрема, речник з національної безпеки США Джон Кірбі заявив під час пресконференції 4 червня, що "ніколи не було обмежень для українців збивати ворожі літаки, навіть якщо ці літаки не обов'язково знаходяться в українському повітряному просторі". Водночас він уточнив, що українські сили можуть збивати російські літаки в російському повітряному просторі, якщо вони "становлять безпосередню загрозу" для України.

"Залишається незрозумілим, якою є офіційна політика США щодо того, які російські літаки становлять "безпосередню загрозу" для України, а заяви Кірбі не прояснили, як адміністрація США ставиться до цього питання", — зазначили аналітики.

Нагадаємо:

США й Німеччина дозволили Україні бити своєю зброєю по цілях у Росії, але тільки на Харківщині.

Речник німецького уряду Штеффен Хебестрейт заявив, що Україна має право завдавати ударів по території Росії наданою Берліном зброєю.

Такий дозвіл дав і президент США Джо Байден.

Раніше повідомлялося, що Путін пригрозив ударами по країнах, що постачають зброю Україні.

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