На Одещині у військовій частині побили військового: подробиці (фото)

Тілесні ушкодження завдав відповідальний по військовій частині.
В Одеській області у військовій частині побили військового.
Про це повідомили у пресслужбі ДБР.
Зазначається, що 12 серпня у ДБР надійшла інформація, що через бійку у військовій частині до лікарні госпіталізовано військовослужбовця із забоями голови. Працівники Бюро провели слідчі дії, вилучили відео, опитали свідків, а також потерпілого у лікарні.
За даними працівників, тілесні ушкодження завдав відповідальний по військовій частині.
Наразі відкрито кримінальне провадження за фактом перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Триває досудове слідство, встановлюються всі обставини події.
Додамо, суд обрав запобіжний захід для начальника Рівненського обласного ТЦК та СП у вигляді тримання під вартою. Напередодні стало відомо про побиття військкомом свого підлеглого.
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