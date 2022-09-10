На тимчасово окуповані території Херсонщини прибуло більше тисячі "кадирівців" - Генштаб

На Південнобузькому напрямку противник також вів повітряну розвідку з застосуванням БпЛА - зафіксовано 36 вильотів.

На тимчасово окуповані території Херсонської області прибули "кадирівці".

Про це у ранковому зведенні 10 вересня повідомив Генштаб ЗСУ.

"Для посилення російського угруповання на тимчасово захоплених територіях Херсонської області прибув сформований за національною ознакою підрозділ так званих "кадирівців" чисельністю до 1300 осіб", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що Збройні сили України 29 серпня почали масштабний контрнаступ на Херсонщині. Про подробиці цієї операції в Києві поки що воліють мовчати, а Росія натомість запевняє, що відбила всі атаки. Проте на деяких ділянках українським військовим вдалося пробити першу лінію оборони росіян. Цьому передував тривалий обстріл мостів через Дніпро і Інгулець, а також розташувань і тилових баз противника.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 199-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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