Подоляк розповів, чим обернеться для Кремля падіння Луганська і Донецька

Кремль боїться відповідальності за злочини проти України.
Якщо впаде Луганськ і Донецьк, у російській політичній еліті почнеться незворотний процес трансформації.
Про це в інтерв'ю 24 каналу заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.
"Якщо впаде Луганськ і Донецьк, ви побачите, як швидко впадуть багато людей, які просто зникнуть, багато людей у російській політичній еліті. І там почнеться вже незворотний процес трансформації, навіть не треба буде чекати на закінчення війни – він почнеться саме з падіння Луганська чи Донецька. Після цього там буде йти трансформація", - наголосив він.
Більше того Подоляк зазначив, що так звана еліта буде "по-звірячому боятися" покарання за злочини проти України.
"Щоб побачити обличчя людей, які будуть фантастично налякані, за це треба воювати зокрема. Щоб ці всі люди, це ірраціональне зло, були покарані у такому обсязі у прямому ефірі. Так само, як у прямому ефірі сьогодні світ дивиться, як вбивають українців, наших дітей. Треба подивитися, як ці люди по-звірячому боятимуться відповідальності й розумітимуть, що відповідальність вже точно їх дістане", - додав радник керівника Офісу президента.
Чому я хочу, щоб одна з ключових поразок була в Донецьку та Луганську? Росія буде зовсім інакше сприймати те, що відбувається й наші вимоги, пояснив Подоляк. "А серед наших вимог, детально скажу пропозиція, але це не пропозиція, а ультимативна вимога видати нам всіх людей, незалежно від того громадянами якої країни вони є, які створювали злочини, зокрема юридичного характеру", - зауважив радник керівника ОПУ.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 198-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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