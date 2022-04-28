Над морем біля Одеси збито ворожий розвідувальний безпілотник

Російські окупанти втратили свій БПЛА, що здійснював розвідку поблизу чорноморського побережжя Одеси.

Увечері у середу, 27 квітня, поблизу Одеси засоби протиповітряної оборони ЗСУ знищили ворожий БПЛА, який здійснював розвідку над морем.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".

Мешканців міста стривожили вибухи, які було чутно у місті. Як виявилося, на появу безпілотника відреагували засоби української протиповітряної оборони. Повітряну ціль було вражено над акваторією Чорного моря біля Одеси.

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За допомогою таких безпілотників ворог продовжує повітряну розвідку з метою подальшого нанесення ракетних ударів.

Нагадаємо, у середу, 27 квітня, в Одесі прощалися із загиблими внаслідок ракетного удару по багатоповерховому житловому будинку, де в одній квартирі загинули одразу три покоління жінок – бабуся, мати та тримісячна донька.

В Одесі сьогодні прощались із загиблими внаслідок ракетного удару по багатоповерховому житловому будинку

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