"Ліверпуль" за три хвилини обіграв "Вільярреал" у Лізі чемпіонів

"Ліверпуль" за три хвилини обіграв "Вільярреал" у Лізі чемпіонів

У середу, 27 квітня, англійський "Ліверпуль" приймав іспанский "Вільярреал" у першому поєдинку півфіналу Ліги чемпіонів.

Зустріч на стадіоні "Енфілд" завершилася перемогою господарів поля - 2:0 .

Невдача "Вільярреала" розпочалася з курйозного автоголу Первіса Еступіньяна на 53-хвилині. А вже за три хвилини Садіо Мане з передачі Мохаммеда Салаха подвоїв перевагу "червоних".

До кінця матчу обидві команди створили кілька гольових моментів, але реалізувати їх так і не змогли.

Матч у відповідь відбудеться у вівторок, 3 травня, на "Естадіо-де-ла-Сераміка", де визначиться фіналіст Ліги чемпіонів.

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