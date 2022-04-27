"Ливерпуль" за три минуты обыграл "Вильярреал" в Лиге чемпионов

"Ливерпуль" за три минуты обыграл "Вильярреал" в Лиге чемпионов

В среду, 27 апреля, английский "Ливерпуль" принимал испанский "Вильярреал" в первом поединке полуфинала Лиги чемпионов.

Встреча на стадионе "Энфилд" завершилась победой хозяев поля – 2:0 .

Неудача "Вильярреала" началась с курьезного автогола Первиса Эступиньяна на 53-й минуте. А уже через три минуты Садио Мане с передачм Мохаммеда Салаха удвоил преимущество "красных".

К концу матча обе команды создали несколько голевых моментов, но реализовать их так и не смогли.

Ответный матч состоится во вторник, 3 мая, на "Эстадио-де-ла-Серамика", где определится финалист Лиги чемпионов.

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