"Ливерпуль" за три минуты обыграл "Вильярреал" в Лиге чемпионов

В среду, 27 апреля, английский "Ливерпуль" принимал испанский "Вильярреал" в первом поединке полуфинала Лиги чемпионов.
Встреча на стадионе "Энфилд" завершилась победой хозяев поля – 2:0.
Неудача "Вильярреала" началась с курьезного автогола Первиса Эступиньяна на 53-й минуте. А уже через три минуты Садио Мане с передачм Мохаммеда Салаха удвоил преимущество "красных".
К концу матча обе команды создали несколько голевых моментов, но реализовать их так и не смогли.
Ответный матч состоится во вторник, 3 мая, на "Эстадио-де-ла-Серамика", где определится финалист Лиги чемпионов.
Читайте также:
Лига чемпионов онлайн: расписание и результаты матчей 1/2 финала
"Манчестер Сити" с Зинченко в яркой "перестрелке" победил "Реал" на пути в финал ЛЧ
"Динамо" сенсационно победило дортмундскую "Боруссию" в благотворительном матче