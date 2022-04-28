ВВП України може впасти на 50%: прогноз від Шмигаля

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що за оцінками уряду, лише 2022 року ВВП України може впасти на 30-50%.
За даними голови уряду, за перші шість тижнів війни загальна шкода, завдана економіці України, перевищила 500 млрд дол.
Про це Шмигаль написав у колонці The Economist.
"За оцінками уряду, у довгостроковій перспективі ця цифра може зрости до одного трильйона доларів, або вп'ятеро більше за торішній ВВП. Тільки в 2022 році ВВП може впасти на 30-50%", – зазначив прем’єр.
Нагадаємо, за прогнозами МВФ станом на 19 квітня, через війну ВВП України впаде на 35%. Водночас в організації зазначили, що точні виміри завданих українській економіці збитків отримати неможливо.
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