ВВП України може впасти на 50%: прогноз від Шмигаля

ВВП України може впасти на 50%: прогноз від Шмигаля

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що за оцінками уряду, лише 2022 року ВВП України може впасти на 30-50%.

За даними голови уряду, за перші шість тижнів війни загальна шкода, завдана економіці України, перевищила 500 млрд дол.

Про це Шмигаль написав у колонці The Economist.

Також читайте У МВФ назвали "рушії", які забезпечать підтримку української економіки

"За оцінками уряду, у довгостроковій перспективі ця цифра може зрости до одного трильйона доларів, або вп'ятеро більше за торішній ВВП. Тільки в 2022 році ВВП може впасти на 30-50%", – зазначив прем’єр.

Нагадаємо, за прогнозами МВФ станом на 19 квітня, через війну ВВП України впаде на 35%. Водночас в організації зазначили, що точні виміри завданих українській економіці збитків отримати неможливо.

Як ЄС може допомогти Україні в економічній сфері після вступу

Читайте також: