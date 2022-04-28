ВВП Украины может упасть на 50%: прогноз от Шмыгаля

ВВП Украины может упасть на 50%: прогноз от Шмыгаля

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что по оценкам правительства, только в 2022 году ВВП Украины может упасть на 30-50%.

По данным главы правительства, за первые шесть недель войны общий ущерб, причиненный экономике Украины, превысил 500 млрд дол.

Об этом Шмигаль написал в колонке The Economist.

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"По оценкам правительства, в долгосрочной перспективе эта цифра может возрасти до одного триллиона долларов, или в пять раз больше прошлогоднего ВВП. Только в 2022 году ВВП может упасть на 30-50%", — отметил премьер.

Напомним, по прогнозам МВФ по состоянию на 19 апреля, в результате войны ВВП Украины упадет на 35%. В то же время в организации отметили, что точные измерения нанесенного украинской экономике ущерба получить невозможно.

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