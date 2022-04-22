В МВФ назвали "двигатели", которые обеспечат поддержку украинской экономики

МВФ еще в марте оказал экстренную помощь в размере $1,4 миллиарда, что помогло украинскому правительству поддерживать макроэкономическую стабильность. Кроме того, Всемирный банк и ЕС также приняли большое участие в поддержке Украины.

Мировые финансовые учреждения объединились для обеспечения экономической поддержки Украины, создав дополнительные инструменты, в частности в МВФ, Всемирном банке, Евросоюзе и других институтах для привлечения средств в украинскую экономику.

Об этом во время пресс-конференции в Вашингтоне в пятницу, 22 апреля, заявил директор Европейского департамента МВФ Альфред Каммер, пишет "Укринформ".

"Международное сообщество объединилось", — отметил представитель Фонда.

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Он подчеркнул, что, например, МВФ еще в марте предоставил экстренную помощь в размере $1,4 миллиарда, что помогло украинскому правительству поддерживать макроэкономическую стабильность. Кроме того, Всемирный банк и ЕС также приняли большое участие в поддержке Украины.

«У нас есть ряд инструментов, где доноры могут обеспечивать финансирование для Украины. Один из них – это Специальный администрированный счет МВФ, другой – Мультидонорский трастовый фонд Всемирного банка, кроме того, еще заработает Фонд солидарности ЕС», – отметил Каммер.

Он назвал это «двигателями», которые с помощью донорских взносов обеспечат поддержку украинской экономики. По его словам, страна нуждается в исключительной помощи, чтобы преодолеть дефицит бюджетного финансирования.

«Украинская власть обратилась к международному сообществу с просьбой помочь восполнить этот финансовый пробел, и это может иметь несколько форм. Мы предлагаем, чтобы большинство этой поддержки предоставлялось в виде грантов», - отметил представитель Фонда.

В этом контексте он подтвердил, что одной из таких форм может стать выделение Украине странами-членами МВФ части своих специальных прав заимствований, которые предлагает сделать украинская власть.

Представитель Фонда также положительно оценил усилия украинского правительства по возобновлению экономической деятельности в тех частях страны, где это возможно.

«Я считаю, это один из очень важных приоритетов для власти, который будет способствовать нормализации (экономической ситуации – ред.), создаст производство и рост, а также поможет переселенцам», - отметил директор Европейского департамента МВФ.

Напомним, что Всемирный банк выделит Украине 4,8 миллиарда долларов на восстановление страны в ответ на обращение президента Владимира Зеленского.

Обращение Владимира Зеленского к Всемирному банку

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