У МВФ назвали "рушії", які забезпечать підтримку української економіки

МВФ ще в березні надав екстрену допомогу в розмірі $1,4 мільярда, що допомогло українському уряду підтримувати макроекономічну стабільність. Крім того, Світовий банк і ЄС також взяли значну участь у підтримці України.

Світові фінансові установи об’єдналися для забезпечення економічної підтримки України, створивши додаткові інструменти, зокрема, у МВФ, Світовому банку, Євросоюзі та інших інституціях для залучення коштів в українську економіку.

Про це під час пресконференції у Вашингтоні в п’ятницю, 22 квітня, заявив директор Європейського департаменту МВФ Альфред Каммер, пише "Укрінформ".

«Міжнародна спільнота об’єдналася», - зауважив представник Фонду.

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Він підкреслив, що, наприклад, МВФ ще в березні надав екстрену допомогу в розмірі $1,4 мільярда, що допомогло українському уряду підтримувати макроекономічну стабільність. Крім того, Світовий банк і ЄС також взяли значну участь у підтримці України.

«У нас є низка інструментів, де донори можуть забезпечувати фінансування для України. Один із них – це Спеціальний адміністрований рахунок МВФ, інший - Мультидонорський трастовий фонд Світового банку, крім того, ще запрацює Фонд солідарності ЄС»,- зауважив Каммер.

Він назвав це «рушіями», які за допомогою донорських внесків забезпечать підтримку української економіки. За його словами, країна потребує виняткової допомоги, щоб подолати дефіцит бюджетного фінансування.

«Українська влада звернулася до міжнародної спільноти з проханням допомогти заповнити цю фінансову прогалину, і це може мати кілька форм. Ми пропонуємо, щоб більшість цієї підтримки надавалася у вигляді грантів»,- зауважив представник Фонду.

У цьому контексті він підтвердив, що однією з таких форм може стати виділення Україні країнами-членами МВФ частини своїх спеціальних прав запозичень, що пропонує зробити українська влада.

Представник Фонду також позитивно оцінив зусилля українського уряду щодо відновлення економічної діяльності в тих частинах країни, де це можливо.

«Я вважаю, це один із дуже важливих пріоритетів для влади, який сприятиме нормалізації (економічної ситуації – ред.), створить виробництво й зростання, а також допоможе переселенцям», - зазначив директор Європейського департаменту МВФ.

Нагадаємо, що Світовий банк надасть Україні 4,8 мільярда доларів на відбудову країни у відповідь на звернення президента Володимира Зеленського.

Звернення Володимира Зеленського до Світового банку

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