Над морем возле Одессы сбит вражеский разведывательный беспилотник

Российские оккупанты потеряли свой БПЛА, осуществлявший разведку возле черноморского побережья Одессы.

Вечером в среду, 27 апреля, вблизи Одессы средства противовоздушной обороны ВСУ уничтожили вражеский БПЛА, проводивший разведку над морем.

Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".

Жителей города встревожили взрывы, которые были слышны в городе. Как оказалось, на появление беспилотника отреагировали средства украинской противовоздушной обороны. Воздушная цель была поражена над акваторией Черного моря возле Одессы.

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Посредством таких беспилотников враг продолжает воздушную разведку с целью дальнейшего нанесения ракетных ударов.

Напомним, в среду, 27 апреля, в Одессе прощались с погибшими в результате ракетного удара по многоэтажному жилому дому, где в одной квартире погибли сразу три поколения женщин – бабушка, мать и трехмесячная дочь.

В Одессе сегодня прощались с погибшими в результате ракетного удара по многоэтажному жилому дому

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