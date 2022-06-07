"Неспростовний розлад особистості": Фейгін про Путіна

Російський політичний діяч також зауважив, що очільник Кремля зневажливо ставиться до людського життя.

Російський політичний діяч, юрист та журналіст Марк Фейгін вважає, що у кремлівського диктатора Володимира Путіна психічні розлади, чому є беззаперечні факти.

Про це розповів в інтерв'ю Наташі Влащенко.

"Я не психолог, але у нього (Путіна - ред.) явно неспростовний розлад особистості. Із того, що я вивчав у судовій психіатрії, для мене очевидно, розлад особистості є. Щодо захворювання, має поставити діагноз спеціаліст. Але те, що він нездоровий у широкому розумінні, і причин там немало, безперечно", - сказав він.

Фейгін наголосив, що російський президент не чутливий до людського болю, до людської цінності, він не чутливий взагалі.

"Багато хто говорить, що це властивість влади. Коли досягаєш великих висот, не можна бути чуттєвим, бо не зможеш тоді керувати. Напевно, це справедливо. Але ж є певна грань, є якась картинка. По ньому повністю видно, що це абсолютно зневажливе ставлення до людей, достоїнства, особистості, свободи, цінності людського життя. Він у Бога не вірить, але це вже не моя інформація. Це інформація Пугачова (близький друг Путіна - ред.). Він говорить, що Путін ні в якого Бога ніколи не вірив. У нього це все завжди викликало сміх", - наголосив він.

За його словами патріарх Кирило також не вірить у Бога. А Російська православна церква активно займається криптовалютним бізнесом.

Нагадаємо, російський правозахисник та журналіст Марк Фейгін прокоментував погрози путінського режиму на адресу НАТО та ймовірність війни Росії з Альянсом.

Читайте також: